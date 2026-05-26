വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം: ഭർത്താവിന് പരിക്ക്

By  Metro Desk May 26, 2026, 09:21 IST
Vayana

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മേപ്പാടി പുത്തുമല സ്വദേശിനി ജെസ്സി (45) ആണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഷാജിക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) രാവിലെ മേപ്പാടി കള്ളാടി - ചൂരൽമല റോഡിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഷാജിയും ജെസ്സിയും ഒന്നിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് റോഡിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജെസ്സിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരിക്കേറ്റ ഭർത്താവ് ഷാജി നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

​സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം പതിവാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ വനംവകുപ്പ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like