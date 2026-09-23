വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി: പൂപ്പാറയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ആക്രമണം നടത്തിയത് 'ചക്കക്കൊമ്പൻ'

By  Metro Desk Sep 23, 2026, 08:07 IST
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ഇടുക്കി: ജില്ലയിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. പൂപ്പാറയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൂപ്പാറ സ്വദേശിയായ പി.വി. വിജയനാണ് (48) ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന 'ചക്കക്കൊമ്പൻ' എന്ന കാട്ടാനയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

​ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്ന ആന വിജയന് നേരെ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒരു മാസത്തിനിടെ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ പൊലിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണിത്.

​തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാരും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ജനവാസമേഖലയിലെ കാട്ടാനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താൻ വനംവകുപ്പും ആർ.ആർ.ടി സംഘവും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 

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