പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുമോ; മറുപടിയുമായി നൽകി സണ്ണി ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എടുത്തുചാടി തീരുമാനമില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻറ് സണ്ണി ജോസഫ്. പിണറായി വിജയനെതിരായി കേസെടുക്കണമെന്ന ഇ ഡി ശുപാർശ കെപിസിസി യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു പ്രതികരണം. നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.
പിണറായി വിജയൻ എതിരായ ശുപാർശയിൽ സർക്കാർ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതെന്നും നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. പിഎംശ്രീ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ഉപസമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരുമെന്നും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഉടൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.