തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ

By MJ DeskSep 18, 2025, 08:24 IST
train

തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി സ്ത്രീയും പുരുഷനും മരിച്ചു. മധുര സ്വദേശികളായ വിനോദ് കണ്ണൻ, ഹരിവിശാലാക്ഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 12.30ഓടെ കടന്നുപോയ ട്രെയിനാണ് ഇവരെ ഇടിച്ചത്. 

രണ്ട് പേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മധുരയിൽ നിന്ന് കാണാതായാതാണ്. ഈ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ഇരുവരും ബന്ധുക്കളാണ്

ആത്മഹത്യയാണോ അതോ അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ മധുരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 

