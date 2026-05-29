മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

By  Metro Desk May 29, 2026, 17:11 IST
Dead

കോട്ടയം: അ​ലു​മി​നി​യം തോ​ട്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​ങ്ങ പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ച്ചു. വൈ​ക്കം ആ​റാ​ട്ടു​കു​ള​ങ്ങ​ര ഇ​ട​ത്തി​ൽ അ​നി​രു​ദ്ധ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ര​മ​ണി (64) ആണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ന് ​ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വമുണ്ടായത്.

മാ​ങ്ങ പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തോ​ട്ടി സ​മീ​പ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ ത​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​മ​ണി​യു​ടെ നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് സ​മീ​പ​ത്ത് അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു​നി​ന്നി​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തി ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​നി​രു​ദ്ധ​നും വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് ദൂ​രേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണു.

തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ സ​മീ​പ​വാ​സി വീ​ട്ട​മ്മ​യെ തോ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വൈ​ക്കം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മൃ​ത​ദേ​ഹം വൈ​ക്കം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

