സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ഇനി കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര; 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി ജൂൺ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ ജൂൺ 15 മുതൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. 'പ്രിയദർശിനി' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായ 'ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റി' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും: പ്രായത്തിന്റെയോ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്റെയോ യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും
ഏതൊക്കെ സർവീസുകളിൽ: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഓർഡിനറി (Ordinary) ബസുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുക. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ 100 ദിവസത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ്, സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കും.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യത: പദ്ധതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സബ്സിഡിയായി നികത്തും. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 750 മുതൽ 800 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഇതിനായി സർക്കാർ അധികമായി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകുക.
യാത്രാ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമായി മാറും. ജൂൺ 15 മുതൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി കെഎസ്ആർടിസി നെറ്റ്വർക്കിൽ സജീവമാകും.