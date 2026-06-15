സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ഇനി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര; സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമേകുന്ന സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് (ജൂൺ 15) മുതൽ തുടക്കമാകുന്നു. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ 'ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി' പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർവഹിക്കും.
രാവിലെ 8:30-ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പൂർണ്ണമായും വനിതാ ജീവനക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേക സർവീസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് തമ്പാനൂരിൽ നിന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡർബാർ ഹാൾ വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനിതാ യാത്രക്കാരോടൊപ്പം ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യും. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഒൻപത് മണി മുതൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക ഉദ്ഘാടനങ്ങളും നടക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക സഹായം
ഈ പദ്ധതി വഴി പ്രതിദിനം ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെയും, വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 800 കോടി രൂപയുടെയും അധിക ബാധ്യതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തുക പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് സബ്സിഡിയായി തിരികെ നൽകും.
സ്ത്രീകളുടെ യാത്രാ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ദിവസവേതനക്കാർക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യത്തെ 100 ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം പദ്ധതി മറ്റ് സർവീസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏതൊക്കെ ബസുകളിൽ?: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ 3,125 ഓർഡിനറി ബസുകളിലും ഗ്രാമവണ്ടി സർവീസുകളിലും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഫാസ്റ്റ്, സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസുകളെ നിലവിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും?: പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. വരുമാന പരിധിയോ എ.പി.എൽ / ബി.പി.എൽ വ്യത്യാസമോ ഇല്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.
ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ?: യാത്രയ്ക്കായി പ്രത്യേക കാർഡുകളോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ആവശ്യമില്ല. കണ്ടക്ടറോട് യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ (ETM) വഴി 'സീറോ റേറ്റഡ്' (പണം ഈടാക്കാത്ത) ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്.