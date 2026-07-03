'പെണ്ണുങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും; ഇനിയും കടിച്ചുതൂങ്ങരുത്': ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഉഷ ഹസീന

By  Metro Desk Updated: Jul 3, 2026, 12:53 IST
Usha

കൊച്ചി: നടി ശ്വേത മേനോനെതിരെയും 'അമ്മ' (AMMA) ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഉഷ ഹസീന. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച അവർ, 'വുമൺ കാർഡ്' ഇറക്കി ഇനിയും പദവികളിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ നോക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മീഡിയവൺ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഉഷ ഹസീനയുടെ പ്രതികരണം.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി സംഘടനയ്ക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു ഉഷയുടെ വിമർശനം.

10 മാസം കൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാണംകെട്ടു. കടിച്ചുതൂങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സംഘടിച്ച് അമ്മയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് സത്യാഗ്രഹ സമരം ചെയ്യും.— ഉഷ ഹസീന

​ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതെന്നും, ഇനിയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമ്മ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും താരങ്ങളുടെ രാജിവിവരണങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

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