ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ; തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി: തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ
തിരുവനന്തപുരം: ആവേശകരമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരം പ്രമാണിച്ച് ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അർജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള കലാശപ്പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ സമയം അർധരാത്രി 12.30-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മത്സരം കണ്ട് തീരുമ്പോൾ പുലർച്ചെയാകുമെന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വിവിധ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകൾ അവധി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
കൊച്ചി മരടിലെ ഗ്രിഗോറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്ടെ ഭവൻസ് സ്കൂളുകൾ, ആലപ്പുഴ മണപ്പുറം രാജഗിരി സെന്റ് ചവറ സിഎംഐ പബ്ലിക് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കമിളച്ച് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആസ്വദിക്കാനും അതോടൊപ്പം പഠനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും സ്കൂൾ അധികൃതർ എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തെ രക്ഷിതാക്കളും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് പൊതുവായി അവധി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പൊതു അവധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.