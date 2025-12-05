ഇന്നലെ ഇടിഞ്ഞു, ഇന്ന് തിരിച്ചുകയറി; സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു

By MJ DeskDec 5, 2025, 12:38 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധനവ്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണകളായി സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും പവന്റെ വില എത്തി. ഇന്ന് വിലയിൽ വർധനവാണ് സംഭവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്

പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 95,280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 11,910 രൂപയിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില ട്രോയ് ഔൺസിന് 4209 ഡോളറിലെത്തി. 0.18 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 21 രൂപ വർധിച്ച് 9745 രൂപയായി. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 27 രൂപ വർധിച്ച് 12,993 രൂപയിലെത്തി
 

