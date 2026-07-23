അന്ന് മണ്ണ് വാരി തിന്നപ്പോൾ വായ തുറന്നില്ലല്ലോ; ടോവിനോ തോമസിന്‍റെ വീടിന് മുന്നിൽ യുവമോര്‍ച്ച പ്രതിഷേധം

By  Metro Desk Jul 23, 2026, 09:09 IST
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തൃശൂർ‌: ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചതിന്‍റെ പേരില്‍ നടന്‍ ടൊവിനോ തോമസിനെതിരേ യുവമോര്‍ച്ച പ്രതിഷേധം. യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടന്‍റെ വീടിന് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു.

ടൊവിനോയ്ക്ക് എതിരായ ബാനറുകളുമായെത്തി വാ മൂടിക്കെട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം. സിജെപി സമരത്തെ പിന്തുണച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടൊവിനോയുടെ പ്രതികരണം സെലക്ടീവാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

"കേരളത്തിൽ പിഎസ്‌സി റാങ്കിലുള്ളവര്‍ മണ്ണ് വാരി തിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും... കേരളത്തിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ മാസങ്ങളോളം സമരം ചെയ്തിട്ടും, വായ തുറക്കാത്ത, രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്ന് പറ‍യുന്ന നടൻ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയം നോക്കി വായതുറന്നു തുടങ്ങി" എന്നാണ് ബാനറിലുള്ളത്. യുവമോർച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ബാനർ.

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