നി ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുകയാണ്; സലിം കുമാറിന്റെ വിയോ​ഗം തീരാത്ത സങ്കടമായി: വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മമ്മൂട്ടി

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 09:46 IST
Sali

മലയാള സിനിമയിലെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടും ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. ചിരിയുടെ തമ്പുരാനായി മലയാളി മനസ്സ് കീഴടക്കിയ പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ വേർപാട് തനിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

​"നീ ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുകയാണ്; സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗം തീരാത്ത സങ്കടമായി..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികമായ വരികളിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത്.

​'എപ്പോഴും ചിരിപ്പിച്ചവൻ ഒടുവിൽ കരയിപ്പിച്ചു'

​മമ്മൂട്ടിയും സലിം കുമാറും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച 'തുറുപ്പുഗുലാൻ', 'മായാവി', 'പോക്കിരിരാജ', 'അണ്ണൻ തമ്പി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവയാണ്. സ്ക്രീനിലും ജീവിതത്തിലും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആത്മബന്ധം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ.

​"എന്നെയും പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും ചിരിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ നീ. പക്ഷേ, ഇന്ന് നീ ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും കരയിപ്പിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോവുകയാണ്. ഈ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്തതാണ്," മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു

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