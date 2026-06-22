നിങ്ങൾ വെറും അലമ്പന്മാർ; ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന 'സങ്കൽപ്പ് സമാവേശ' പരിപാടിക്കിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഖാർഗെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, പ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തോടെ കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ പ്രസംഗം നിർത്തി വെച്ച ഖാർഗെ, പ്രവർത്തകരെ "യൂസ്ലെസ് ഫെലോസ്" (Useless fellows - അലമ്പന്മാർ/ഫലമില്ലാത്തവർ) എന്ന് വിളിച്ചാണ് വിമർശിച്ചത്. "ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരിപാടിയല്ല, ഇതൊരു പാർട്ടി പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്കം അത്യാവശ്യമാണെന്നും, താൻ 58 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്കെതിരെ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഖാർഗെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പരിപാടിയിൽ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.