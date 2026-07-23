യുവാക്കൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിധി; അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം: ഡൽഹി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി മമ്മൂട്ടി
രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. യുവാക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിധിയാണെന്നും അവരുടെ ആശങ്കകളും ശബ്ദങ്ങളും രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് മമ്മൂട്ടി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. യുവാക്കളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുവാക്കളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിധി. അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് നാം ചെവികൊടുക്കുക, അവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അവരെ ശാക്തീകരിക്കുക."— മമ്മൂട്ടി
ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജനങ്ങളും നടത്തുന്ന സമരത്തിന് സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം സമരത്തിന് കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.