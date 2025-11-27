രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ എഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സജന
Nov 27, 2025, 14:49 IST
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ എഐസിസിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജന ബി സജൻ. വനിതാ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച് ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നേരിൽ കണ്ട് വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു
സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകളിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംശയം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നും സജന പറയുന്നു. അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നേരത്തെയും എഐസിസിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചതായും വിവരം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
പിന്നാലെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തന്നെ പരാതിയുമായി എഐസിസിയെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും സജന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.