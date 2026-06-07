നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം: പോലീസിൽ പരാതി നൽകി

By  Metro Desk Updated: Jun 7, 2026, 12:48 IST
P Balachandran

തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ നിർണായക സാക്ഷിയും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ പി. ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്ത്. മരണത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ കുടുംബം പോലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.

​നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെതിരെ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി കേസന്വേഷണത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാലചന്ദ്രകുമാർ. ഏറെ നാളായി വൃക്ക-ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായും, രോഗബാധിതനായ സാഹചര്യത്തിലും മരണത്തിലും ചില അസ്വാഭാവികതകൾ സംശയിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കുടുംബം പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

​തനിക്കെതിരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് പലതവണ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രോഗാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് വഷളായതിലും ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വധഗൂഢാലോചനയടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ദിലീപിനുമേൽ ചുമത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദരേഖകളുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മരണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് സിനിമാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

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