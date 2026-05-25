നടി രുക്മിണി വസന്തിന്റെ വ്യാജ 'ഡീപ്പ്ഫേക്ക്' ബിക്സിനി ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ; സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകി താരം
ബെംഗളൂരു: കന്നഡ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വരാനിരിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയയായ നടി രുക്മിണി വസന്തിന്റെ വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഡീപ്പ്ഫേക്ക് ബിക്സിനി ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിന്റേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നടി ബെംഗളൂരു സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.
ഒരു നീന്തൽക്കുളത്തിന് സമീപം പച്ച നിറത്തിലുള്ള ബിക്സിനി ധരിച്ച യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നടിയുടെ മുഖം കൃത്രിമമായി വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാണ് (Morphing) ഈ ഡീപ്പ്ഫേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെയാണ് താരം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ താരം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:
"എന്റേതെന്ന പേരിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജവും കൃത്രിമവുമായി നിർമ്മിച്ചതുമാണ്. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതും ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ഇത്തരം വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ആരും പങ്കുവെക്കരുത്."
തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, താൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതായും സൈബർ വിഭാഗത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയിലെ നടിമാർക്ക് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സാധാരണക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകൾ തയാറാകണമെന്നും രുക്മിണി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
റിഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1', യഷിന്റെ 'ടോക്സിക്', ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആറിന്റെ 'ഡ്രാഗൺ' തുടങ്ങിയ വൻകിട ചിത്രങ്ങളിലാണ് രുക്മിണി വസന്ത് ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രശ്മിക മന്ദാന, കത്രീന കൈഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നടിമാരും സമാനമായ രീതിയിൽ AI ഡീപ്പ്ഫേക്ക് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നു.