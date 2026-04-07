14 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും; ചിരിപ്പിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും 'ഭൂത് ബംഗ്ല' ട്രെയിലർ പുറത്ത്
Apr 7, 2026, 11:12 IST
ബോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടായ പ്രിയദർശനും അക്ഷയ് കുമാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഭൂത് ബംഗ്ല'യുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. 2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഖട്ട മീഠ'യ്ക്ക് ശേഷം നീണ്ട 14 വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിക്കുകയും പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രമാണിതെന്ന് ട്രെയിലർ സൂചന നൽകുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അഭിനേതാക്കൾ: അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പം പരേഷ് റാവൽ, തബു, രാജ്പാൽ യാദവ്, അസ്രാനി, വാമിഖ ഗബ്ബി തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
- ലൊക്കേഷൻ: പ്രിയദർശൻ-അക്ഷയ് കുമാർ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'ഭൂൽ ഭുലയ്യ' ചിത്രീകരിച്ച ജയ്പൂരിലെ പ്രശസ്തമായ ചോമു പാലസ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.
- റിലീസ്: 2026 ഏപ്രിൽ 16-ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
ഹേര ഫേരി, ഭൂൽ ഭുലയ്യ, ഗരം മസാല തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച ഈ ഹിറ്റ് ജോഡി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം. മംഗൾപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവിനെ ചുറ്റപ്പറ്റിയുള്ള നിഗൂഢതകളും തമാശകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ഏക്താ കപൂറാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.