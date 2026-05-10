മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന്' ശേഷം ചിദംബരം ചിത്രം 'ബാലൻ'; റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
May 10, 2026, 19:20 IST
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സൂപ്പർ ഹിറ്റായതിനു പിന്നാലെ പുതിയ ചിത്രവുമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ ചിദംബരം. ബാലൻ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ജൂൺ 19ന് തിയെറ്ററുകളിലെത്തും. രോമാഞ്ചം, ആവേശം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ജിത്തു മാധവനാണ് ബാലന്റെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത്.
ചിദംബരവും ജിത്തു മാധവനും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ആരാധകർ ചിത്രത്തെ നോക്കി കാണുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് കാമിയോ റോളിൽ എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കാൻ ചലചിത്രമേളയിൽ മേയ് 14ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ബാലൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും.