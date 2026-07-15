'തുമ്പാട് 2'-ലേക്ക് ആലിയ ഭട്ട്; കരിയറിലെ ആദ്യ ഹൊറർ ചിത്രവുമായി താരം: ഒപ്പം നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖിയും

By  Metro Desk Updated: Jul 15, 2026, 14:49 IST
തുമ്പാട് 2

ബോളിവുഡിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച കൾട്ട് ഹൊറർ ചിത്രം 'തുമ്പാടിന്റെ' രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ നടി ആലിയ ഭട്ട് എത്തുന്നു. ആലിയയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹൊറർ ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവും പ്രധാന നടനുമായ സോഹം ഷാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആലിയ ഭട്ടിനെ 'തുമ്പാട് 2'-ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

​ആദ്യ ഭാഗം കണ്ട് ഏറെ ആകൃഷ്ടയായതിനാലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ആലിയ ഭട്ട് വ്യക്തമാക്കി. "റിലീസ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന അപൂർവ്വം സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തുമ്പാട്. അതിന്റെ നിഗൂഢമായ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്," ആലിയ പറഞ്ഞു.

വലിയ ബജറ്റും വമ്പൻ താരനിരയും

ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വളരെ വലിയ കാൻവാസിലാണ് തുമ്പാട് 2 ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി മുംബൈയിൽ 7-8 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൂറ്റൻ സെറ്റുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിൽ ആലിയയെ കൂടാതെ പ്രശസ്ത നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖിയും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

​സിനിമയിൽ ഒരു കാമിയോ റോളിനപ്പുറം, കഥാഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ആലിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 20 ദിവസത്തോളം താരം ഈ ചിത്രത്തിനായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. ആദേശ് പ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2027 ഡിസംബർ 3-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 

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