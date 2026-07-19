'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ഒടിടിയിലേക്ക്; റിലീസ് തീയതിയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും പ്രഖ്യാപിച്ചു

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 14:38 IST
Balan

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്' എന്ന വൻ വിജയചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഒരുക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. തീയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ചിത്രം പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സീ ഫൈവ് (ZEE5) വഴി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.

ജൂലൈ 31, 2026 മുതലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

​സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ:

പ്രമേയം: ഒരു ജയിലിനുള്ളിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ബാലൻ എന്ന ആൺകുട്ടിയുടെയും അവന്റെ അമ്മയുടെയും സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കാണാതായ അമ്മയെ തേടിയുള്ള മകന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും കഥയിലൂടെയാണ് സിനിമ കടന്നുപോകുന്നത്.

അണിയറപ്രവർത്തകർ: 'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാമാണ് സംഗീത സംവിധാനം. ഷൈജു ഖാലിദ് ക്യാമറയും വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിംഗും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

താരനിര: ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ, ആദിശേഷൻ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ടൊവിനോ തോമസ് ഒരു നിർണ്ണായക അതിഥി വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ജീൻ പോൾ ലാൽ, ഗിരീഷ് എ.ഡി, ബീന ആന്റണി, ഡോളി ജൂൺ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

​കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ മാർഷേ ഡു ഫിലിം (Marché du Film) സെക്ഷനിൽ വരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൈയ്യടി നേടിയ ചിത്രം, തിയേറ്ററുകളിൽ മിസ്സ് ചെയ്തവർക്ക് ഇനി ജൂലൈ 31 മുതൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം. 

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