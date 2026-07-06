റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിന്റെ 'സത്‌ലുജ്' സീ5-ൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി; ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 10:34 IST
പഞ്ചാബ് 95

പ്രമുഖ നടനും ഗായകനുമായ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ച് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 'സത്‌ലുജ്' (Satluj) എന്ന ചിത്രം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'സീ5' (ZEE5) ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ജൂലൈ 3-ന് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച് വെറും 48 മണിക്കൂറിനകമാണ് ചിത്രം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്.

​'നിലവിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്' ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകില്ലെന്നാണ് സീ5 ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കായി 'സീ5 ഗ്ലോബലിൽ' ചിത്രം തുടർന്നും ലഭ്യമായിരിക്കും. നിയമപരമായ എല്ലാ വഴികളും തേടി ചിത്രം എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വ്യക്തമാക്കി.

​മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഖൽറയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹണി ട്രെഹാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. മുൻപ് 'പഞ്ചാബ് 95' (Punjab '95) എന്ന പേരിട്ടിരുന്ന ഈ സിനിമ, സെൻസർ ബോർഡുമായുള്ള (CBFC) നീണ്ട തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളമാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വൈകിയത്. സെൻസർ ബോർഡ് നൂറിലധികം കട്ടുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഒടുവിൽ കട്ടുകളൊന്നും കൂടാതെ നേരിട്ട് ഒടിടി വഴി റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിത്രം വീണ്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് സിനിമാലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 

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