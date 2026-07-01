യൂണിഫോമിൽ മതചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുത്; പൊലീസുകാർക്ക് കർശന നിർദേശവുമായി ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലർ

By  Metro Desk Jul 1, 2026, 14:10 IST
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ച് മതചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി (ഡിജിപി) പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാർ മുതൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെയുള്ള എല്ലാ റാങ്കിലുള്ളവർക്കും ഈ നിർദേശം ബാധകമാണ്.

​സേനയുടെ നിഷ്പക്ഷതയും മതേതര സ്വഭാവവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിജിപിയുടെ ഈ കർശന നടപടി. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ ഭാഗമായല്ലാതെ, വ്യക്തിപരമായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച് സന്നിഹിതരാകുന്നത് പൊലീസിന്റെ പൊതുവായ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കുലർ.

​നിർദേശം ലംഘിച്ച് മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലോ സമാനമായ ആഘോഷങ്ങളിലോ യൂണിഫോമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കുലറിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

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