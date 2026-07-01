യൂണിഫോമിൽ മതചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുത്; പൊലീസുകാർക്ക് കർശന നിർദേശവുമായി ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലർ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ച് മതചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി (ഡിജിപി) പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാർ മുതൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെയുള്ള എല്ലാ റാങ്കിലുള്ളവർക്കും ഈ നിർദേശം ബാധകമാണ്.
സേനയുടെ നിഷ്പക്ഷതയും മതേതര സ്വഭാവവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിജിപിയുടെ ഈ കർശന നടപടി. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ ഭാഗമായല്ലാതെ, വ്യക്തിപരമായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച് സന്നിഹിതരാകുന്നത് പൊലീസിന്റെ പൊതുവായ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കുലർ.
നിർദേശം ലംഘിച്ച് മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലോ സമാനമായ ആഘോഷങ്ങളിലോ യൂണിഫോമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കുലറിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.