'ഡോൺ 3' തർക്കം: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രൺവീർ സിങ്ങിന് ബോളിവുഡിൽ വിലക്ക്; 45 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫർഹാൻ അക്തർ
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം രൺവീർ സിങ്ങിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സിനി എംപ്ലോയീസ് (FWICE) നടന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ ഫർഹാൻ അക്തറിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'ഡോൺ 3'യിൽ നിന്ന് താരം അവസാനനിമിഷം ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സംഘടനയുടെ ഈ കടുത്ത നടപടി.
പ്രശ്നത്തിൽ അന്തിമ പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നത് വരെ രൺവീർ സിങ്ങുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും, ക്യാമറാമാൻമാർ, ലൈറ്റ്മാൻമാർ, സ്പോട്ട് ബോയ്സ് അടക്കമുള്ള സംഘടനയിലെ ഒരു തൊഴിലാളികളും നടന്റെ പ്രൊജക്ടുകളുമായി സഹകരിക്കരുതെന്നും FWICE കർശനമായ നിസ്സഹകരണ നിർദ്ദേശം (Non-cooperation directive) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 'ഡോൺ 3' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ രൺവീർ സിങ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ താരം ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തിരക്കഥയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമായി താരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെങ്കിലും, ഇത് തങ്ങൾക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണിച്ച് നിർമാണക്കമ്പനിയായ എക്സൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് സംഘടനയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
സിനിമയുടെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്കായി ഇതിനോടകം തന്നെ വൻ തുക ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ 45 കോടി രൂപ രൺവീർ സിങ് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നുമാണ് ഫർഹാൻ അക്തറും പങ്കാളി റിതേഷ് സിദ്ധ്വാനിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
"ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും നിയമങ്ങൾക്ക് മുകളിലല്ല. ഒരു സിനിമ പെട്ടെന്ന് മുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ തിരിച്ചടി വലിയൊരു വിഭാഗം സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്."
— ബി.എൻ. തിവാരി (FWICE പ്രസിഡന്റ്)
വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംഘടന മൂന്ന് തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും രൺവീർ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും, തുടർന്ന് വിഷയം തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്ന് കാണിച്ച് നടൻ ഇമെയിൽ അയച്ചതാണ് വിലക്കിലേക്ക് നയിച്ച പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം.
മൗനം പാലിച്ച് രൺവീർ സിങ്; ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ആരാധകർ
വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ രൺവീറിന്റെ വക്താക്കൾ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തി. സിനിമാ മേഖലയോടും ഡോൺ ഫ്രാഞ്ചൈസിയോടും രൺവീറിന് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും, പ്രൊഫഷണൽ ചർച്ചകൾ അന്തസ്സോടെയും പക്വതയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണ് താരം ബോധപൂർവം മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. താരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജോലികളിൽ മാത്രമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയമായി മാറിയ 'ധുരന്ധർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം കരിയറിന്റെ മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രൺവീറിന് ഈ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ #StandWithRanveer എന്ന ഹാഷ്ടാഗുമായി ആരാധകർ താരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.