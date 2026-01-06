​'ദൃശ്യം 3 ഏപ്രിലിലെത്തും, വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ തിയറ്ററിൽ വരണം'; ആരാധകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ജീത്തു ജോസഫ്

By Metro DeskJan 6, 2026, 21:23 IST
ദൃശ്യം 3

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായ 'ദൃശ്യം' മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ്. ചിത്രം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം തിയറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആരാധകർ അമിത പ്രതീക്ഷകളുമായല്ല തിയറ്ററിൽ വരേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

ജീത്തു ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ:

​"വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും കൂടാതെ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ദൃശ്യം 3 കാണാം. ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെയുണ്ടാകും. ഇതുവരെ നൽകിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി."

 

വാർത്തയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ:

  • റിലീസ് സമയം: 2026 ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം.
  • കഥാപരിസരം: ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് നാലര വർഷത്തിന് ശേഷം ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്.
  • ഒരേ സമയം ചിത്രീകരണം: ദൃശ്യം 3-ന്റെ മലയാളം, ഹിന്ദി പതിപ്പുകൾ ഒരേസമയം ചിത്രീകരിക്കാൻ നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും മലയാളം പതിപ്പായിരിക്കും ആദ്യം റിലീസിനെത്തുകയെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
  • ചിത്രീകരണം: തൊടുപുഴ, വാഗമൺ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

​രണ്ടാം ഭാഗം ഒടിടി റിലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്നാം ഭാഗം തിയറ്ററുകളിലൂടെ തന്നെ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. വലിയ സസ്‌പെൻസുകളേക്കാൾ ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വൈകാരികമായ ജീവിത പരിസരങ്ങൾക്കാകും ഇത്തവണ മുൻഗണന നൽകുകയെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

