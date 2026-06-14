ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന സമയത്ത് ഉന്നതന്റെ ഫോൺകോൾ വന്നു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എ. പത്മകുമാർ: സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതീവ നിർണായകവും രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ളതുമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ. പത്മകുമാർ. ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ച ദിവസം തനിക്ക് ഒരു ഉന്നതന്റെ ഫോൺകോൾ വന്നിരുന്നുവെന്നാണ് പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അന്ന് യുവതീ പ്രവേശന സമയത്ത് തന്നേയും എഡിജിപി ശ്രീജിത്തിനെയും ബോധപൂർവം ശബരിമലയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്മകുമാറിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണ് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
വാർത്തയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ഉന്നതന്റെ ഇടപെടൽ: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് പത്മകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത്. തനിക്ക് വന്ന ഫോൺകോൾ ആരുടേതാണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും.
ബോധപൂർവം മാറ്റിനിർത്തി: അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായ തന്നേയും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഡിജിപി ശ്രീജിത്തിനെയും ആസൂത്രിതമായി മാറ്റിനിർത്തിയാണ് യുവതീ പ്രവേശം സാധ്യമാക്കിയതെന്നാണ് പത്മകുമാറിന്റെ ആക്ഷേപം.
സിപിഎമ്മിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം: സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പാർട്ടി തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനും പ്രതിരോധം തീർക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ വിസ്ഫോടനാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുമെന്ന പരോക്ഷമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് എ. പത്മകുമാർ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്. വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിപിഎമ്മിനുള്ളിലും ഈ വിഷയം വൻ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.