ജോർജുകുട്ടി ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; 'ദൃശ്യം 3' സ്ട്രീമിങ് തീയതി പുറത്ത്
കൊച്ചി: തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ച് മുന്നേറുന്ന മോഹൻലാൽ-ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ 'ദൃശ്യം 3' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിയേറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം വലിയ ചർച്ചയായ ചിത്രം പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ജൂൺ 18-ന് ചിത്രം ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ നിർമാതാക്കളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസോ ആമസോൺ പ്രൈമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണയായി തിയേറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം 30 മുതൽ 35 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്താറുള്ളതിനാലാണ് ജൂൺ അവസാനത്തോടെയോ ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തോടെയോ സ്ട്രീമിങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കോടികൾ വാരി ജോർജുകുട്ടി
മെയ് 21-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ദൃശ്യം 3 ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രം 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ചിത്രം 231 കോടിയിലധികം രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഒടിടിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശവും റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് ആമസോൺ സ്വന്തമാക്കിയത്. തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ജോർജുകുട്ടിയുടെ അടുത്ത ട്വിസ്റ്റ് ഒടിടിയിൽ കാണാം എന്ന ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ.