150 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് ജോർജുകുട്ടി; 4 ദിവസം കൊണ്ട് 'ദൃശ്യം 3' അടിച്ചെടുത്തത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുക: ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മോഹൻലാൽ വേട്ട തുടരുന്നു

By  Metro Desk Updated: May 25, 2026, 14:58 IST
Drishyam 3

കൊച്ചി: ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ജോർജുകുട്ടിയും കുടുംബവും തരംഗം തീർക്കുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് കേവലം നാല് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 150 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം 'ദൃശ്യം 3'. റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയും (ഡേ 4) തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നാലാം ദിവസം മാത്രം ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 13.95 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി.

​ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആദ്യ 4 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 141.34 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ (Worldwide Gross) അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

​കളക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

മേഖല

കളക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ (4 Days)

ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് (India Gross)

₹63.34 കോടി

ഓവർസീസ് ഗ്രോസ് (Overseas Gross)

₹78.00 കോടി

ആകെ ആഗോള ഗ്രോസ് (Total Worldwide)

₹141.34 കോടി

കേരളം ഇപ്പോഴും മുന്നിൽ

​നാലാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 9.70 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ വിദേശ വിപണികളിലും ദൃശ്യം 3 വലിയ ചലനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കളക്ഷനേക്കാൾ (54.55 കോടി നെറ്റ്) കൂടുതലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഓവർസീസ് കളക്ഷൻ (78 കോടി) എന്നത് പ്രവാസി മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചിത്രത്തിനുള്ള സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

