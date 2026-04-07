ജയിലർ 2: മാത്യു ഈസ് ബാക്ക്! മോഹൻലാൽ തന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി
Updated: Apr 7, 2026, 13:46 IST
നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന, രജനീകാന്ത് ചിത്രം 'ജയിലർ 2'-വിൽ മോഹൻലാൽ തന്റെ അഭിനയ രംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഷെഡ്യൂളിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മാത്യു' എന്ന ഡോൺ കഥാപാത്രമായി എത്തി തിയേറ്ററുകളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ മോഹൻലാൽ, രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും നിർണ്ണായക സാന്നിധ്യമാകുമെന്നാണ് സൂചന.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- അതിഥി വേഷം: 'ജയിലർ' ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തന്നെയാകും മോഹൻലാൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുക.
- കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ: രജനീകാന്ത്, മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ് കുമാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഇത്തവണ ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും സ്പെഷ്യൽ കാമിയോ റോളിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവർ നാലുപേരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു വമ്പൻ ആക്ഷൻ സീൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും.
- ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗതി: ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഹൈദരാബാദിലും ചെന്നൈയിലുമായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
- സംഗീതം: അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനും സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിയ താരനിരയുമായാണ് 'ജയിലർ 2' എത്തുന്നത്. സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 പകുതിയോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.