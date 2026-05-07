ജ്യോതികയും സോനാക്ഷി സിന്‍ഹയും ഒന്നിക്കുന്ന ‘സിസ്റ്റം’, മെയ് 22 മുതൽ ഒടിടിയിൽ

By  Metro Desk May 7, 2026, 21:45 IST
System

ജ്യോതികയും സൊനാക്ഷി സിൻഹയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഹൈ-സ്റ്റേക്ക്‌സ് കോർട്ട്‌റൂം ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘സിസ്റ്റം’ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്. മെയ് 22 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് ചിത്രം ആഗോള പ്രീമിയറിനൊരുങ്ങുന്നത്. അധികാരവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അശ്വിനി അയ്യർ തിവാരിയാണ്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 240-ത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും.

സോനാക്ഷിക്കും ജ്യോതികയ്ക്കുമൊപ്പം ആശുതോഷ് ഗോവാരികറും പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രീതി അഗർവാൾ, ആദിനാഥ് കൊത്താരെ, ആശ്രിയ മിശ്ര, ഗൗരവ് പാണ്ഡെ, സയൻദീപ് ഗുപ്ത എന്നിവർ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ബവേജ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ പമ്മി ബവേജ, ഹർമൻ ബവേജ, സ്മിത ബാലിഗ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർമൻ ബവേജ, അരുണ്‍ സുകുമാർ, അശ്വിനി അയ്യർ തിവാരി, തസ്‌നീം ലോക്ഹണ്ഡ്വാല, അക്ഷത് ഘിൽഡിയാൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘സിസ്റ്റം’ ഒരു ശക്തമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. പൊതുപ്രോസിക്യൂട്ടറായ നെഹ രാജ്വൻഷ് (സോനാക്ഷി സിന്‍ഹ)യും സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോടതി സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായ സരിക റാവത്ത് (ജ്യോതിക)യും തമ്മിലുള്ള അസാധാരണ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രീകരണം. സാമൂഹികമായി വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള ഇവർ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നു. അധികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനീതികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

“ആഗ്രഹം, നീതി, നൈതികത എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഡ്രാമയാണ് ‘സിസ്റ്റം’. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്,” എന്ന് പ്രൈം വീഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറും ഹെഡ് ഓഫ് ഒറിജിനൽസുമായ നിഖിൽ മധോക് വ്യക്തമാക്കി. സോനാക്ഷി സിന്‍ഹയുടെയും ജ്യോതികയുടെയും പ്രകടനം ആഗോള പ്രേക്ഷകരുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വന്തം നീതിബോധം കൊണ്ട് ഒന്നിക്കുന്ന കഥയാണ് ‘സിസ്റ്റം’. അർത്ഥവത്തായ സിനിമാറ്റിക് കഥകൾ പറയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ചിത്രം,” എന്ന് നിർമ്മാതാവ് ഹർമൻ ബവേജ പറഞ്ഞു. പ്രൈം വീഡിയോയുമായും അശ്വിനി അയ്യർ തിവാരിയുമായുള്ള സഹകരണം സിനിമയെ വലിയ സ്കെയിലിലും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിന്ദിയിലൊരുങ്ങുന്ന ‘സിസ്റ്റം’ മെയ് 22 മുതൽ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ മാത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.

