'കാതിൽ നഹി, ആഷിഖ് ഹൂം'; 'ബാദ്ഷാ'യുടെ ഡാർക്ക് സീക്വലാണോ 'കിംഗ്'? പോസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ
ഷാറൂഖ് ഖാൻ (SRK) നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'കിംഗ്' (King)-ന്റെ പുതിയ മാസ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. തോക്കും കൈയിലേന്തി, ചുണ്ടിൽ റോസാപ്പൂവുമായി എത്തിയ എസ്.ആർ.കെയുടെ പുതിയ ലുക്കും "ആജ് ഫിർ യാദ് ആയാ... കാതിൽ നഹി... ആഷിഖ് ഹൂം" (ഇന്ന് വീണ്ടും ഓർത്തു... ഞാൻ കൊലയാളിയല്ല, കാമുകനാണ്) എന്ന ക്യാപ്ഷനുമാണ് ആരാധകരിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കിംഗ് ഖാന്റെ ഹിറ്റ് കഥാപാത്രമായ 'ബാദ്ഷാ'യുടെ ഒരു ഡാർക്ക് ആക്ഷൻ സീക്വൽ (Dark Sequel) ആണോ 'കിംഗ്' എന്നാണ് ആരാധകർ പോസ്റ്ററിന് താഴെ ചോദിക്കുന്നത്.
ആക്ഷനും റൊമാൻസും ചേർന്ന അവതാരം: സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു കൊലയാളിയുടെ രൗദ്രഭാവത്തോടൊപ്പം പ്രണയത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്: ഷാറൂഖ് ഖാനൊപ്പം മകൾ സുഹാന ഖാനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. അഭിഷേക് ബച്ചനാണ് വില്ലനായി എത്തുന്നത്. ദീപിക പദുകോൺ, ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
റിലീസ് തീയതി: ചിത്രം 2026 ഡിസംബർ 24-ന് ക്രിസ്മസ് റിലീസായി തിയറ്ററുകളിലെത്തും. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും.