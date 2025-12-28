കളങ്കാവൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിക്കുന്നു; 20 ദിവസം കൊണ്ട് 82 കോടി കടന്ന് ആഗോള കളക്ഷൻ

By Metro DeskDec 28, 2025, 19:04 IST
Movies

നവാഗതനായ ജിതിൻ കെ. ജോസിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മുഖ‍്യവേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച് അടുത്തിടെ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'കളങ്കാവൽ'. പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രം വിജയ കുതിപ്പോടെ മുന്നേറുകയാണ്. എന്നാൽ ഡിസംബർ 24 വരെയുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നു മാത്രം 36.2 കോടി രൂപയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 6.85 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 4.371 മില‍്യൺ ഡോളർ അതായത് 39.55 കോടി ചിത്രത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചു.

ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് 82.60 കോടി ചിത്രം നേടി. സ്റ്റാൻലി ദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിക്കു പുറമെ വിനായകൻ, രജീഷ വിജയൻ, ഗായത്രി അരുൺ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ മുഖ‍്യവേഷത്തിലെത്തുന്നു

ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം 20 ദിവസം കൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്:

വിഭാഗം

കളക്ഷൻ (ഏകദേശം)

ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ

₹82.60 കോടി

കേരളം ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ

₹36.55 കോടി

ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ

₹36.39 കോടി

ഓവർസീസ് (വിദേശ) ഗ്രോസ്

₹38.25 കോടി
 

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • സൂപ്പർഹിറ്റ് പദവി: ഏകദേശം 29 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഇതിനോടകം വൻ ലാഭം നേടി 'സൂപ്പർഹിറ്റ്' പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു.
  • മമ്മൂട്ടിയുടെ റെക്കോർഡ്: പോസ്റ്റ്-കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായി 'കളങ്കാവൽ' മാറി (ഭീഷ്മ പർവ്വം, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിലായി).
  • വിദേശ വിപണി: കേരളത്തിലേതിന് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് വിദേശ വിപണിയിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ) ചിത്രം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

​'കളങ്കാവൽ' സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സോണി ലിവ് (SonyLIV) ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വൻ തുകയ്ക്കാണ് സോണി ലിവ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി അവകാശം കരസ്ഥമാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

റിലീസ് തീയതി

  • തിയേറ്റർ റിലീസ്: 2025 ഡിസംബർ 5-നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്.
  • ഒടിടി റിലീസ്: ഔദ്യോഗികമായി തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സാധാരണയായി മലയാള സിനിമകൾ തിയേറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം 35 മുതൽ 45 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഒടിടിയിൽ എത്താറുള്ളത്.
  • ​അതനുസരിച്ച് 2026 ജനുവരി ആദ്യവാരമോ രണ്ടാം വാരമോ ചിത്രം സോണി ലിവിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ

  • സംവിധാനം: ജിതിൻ കെ. ജോസ്.
  • നിർമ്മാണം: മമ്മൂട്ടി കമ്പനി.
  • പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ: മമ്മൂട്ടി, വിനായകൻ, രജിഷ വിജയൻ, ഗായത്രി അരുൺ.
  • വിഭാഗം: ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് ഈ ചിത്രം. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like