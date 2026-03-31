പ്രണയസാഫല്യം; നടി ജനനി അയ്യർ വിവാഹിതയായി: വരൻ പൈലറ്റായ സായി റോഷൻ ശ്യാം

By  Metro Desk Mar 31, 2026, 12:47 IST
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടി ജനനി അയ്യർ വിവാഹിതയായി. പൈലറ്റായ സായി റോഷൻ ശ്യാം ആണ് വരൻ. ദീർഘനാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

 

1. വിവാഹം:

തമിഴ്, മലയാളം സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ ജനനി അയ്യരും പൈലറ്റായ സായി റോഷൻ ശ്യാമും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ ചടങ്ങായിരുന്നു. "ഔദ്യോഗികമായി മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ്" (Officially Mr & Mrs) എന്ന കുറിപ്പോടെ ജനനി തന്നെയാണ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

2. പ്രണയവും വിവാഹനിശ്ചയവും:

വർഷങ്ങളായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ജനനിയും സായിയും. ഈ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. 2025 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

3. സിനിമാ ജീവിതം:

  • തുടക്കം: ബാല സംവിധാനം ചെയ്ത 'അവൻ ഇവൻ' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജനനി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.
  • മലയാളത്തിൽ: 'ത്രീ ഡോട്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ നായികയായാണ് മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
  • മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ: സെവൻത് ഡേ, കൂതറ, ഇത് താണ്ടാ പോലീസ്, മാ ചു ക തുടങ്ങിയ മലയാള സിനിമകളിലും തെകിടി തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ തമിഴ് സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 2-ലെ റണ്ണറപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു താരം.

വിവാഹ വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

വിവരം

വിശദാംശങ്ങൾ

വരൻ

സായി റോഷൻ ശ്യാം (പൈലറ്റ്)

വധു

ജനനി അയ്യർ (നടി)

വിവാഹ സ്ഥലം

ചെന്നൈ

ആശംസകൾ

ഐശ്വര്യ രാജേഷ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, മഞ്ജിമ മോഹൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ആശംസകൾ നേർന്നു.

പരമ്പരാഗത തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിലാണ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇരുവരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.


 

