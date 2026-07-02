മലയാളികളുടെ 'ഉണ്ണിയേട്ടൻ' വിവാഹിതനായി; ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് വരണമാല്യം ചാർത്തി നടൻ അരവിന്ദ് ആകാശ്

By  Metro Desk Updated: Jul 2, 2026, 08:43 IST
Ma

കൊച്ചി: 'നന്ദനം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനായി ഇടംനേടിയ തെന്നിന്ത്യൻ താരം അരവിന്ദ് ആകാശ് വിവാഹിതനായി. ദീർഘകാല പങ്കാളിയായ സാധ്വി ആർ.എസിനെയാണ് താരം ജീവിതസഖിയാക്കിയത്. മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം.

​അൻപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന അരവിന്ദ് ആകാശിന്റെയും സാധ്വിയുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ മേഖലയിലെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് ക്വാലാലംപൂരിൽ നടന്ന ഈ ലളിതമായ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.

​അരവിന്ദ് ആകാശിന്റെ ഹിറ്റ് തമിഴ് ചിത്രമായ 'ചെന്നൈ 28'-ലെ സഹതാരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മലേഷ്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ദീർഘകാലമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഈ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും, വിവാഹത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. നിരവധി ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് താരത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

​രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സിനിമയിൽ സജീവമായ അരവിന്ദ് ആകാശ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസറായും നൃത്തസംവിധായകനായുമാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2002-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രഞ്ജിത്ത് ചിത്രം 'നന്ദന'ത്തിലൂടെയാണ് താരം അഭിനയരംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് 'ചെന്നൈ 600028', 'ഗോവ', 'മങ്കാത്ത' തുടങ്ങി നിരവധി തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

Tags

Share this story

Featured

You may like