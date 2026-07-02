മലയാളികളുടെ 'ഉണ്ണിയേട്ടൻ' വിവാഹിതനായി; ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് വരണമാല്യം ചാർത്തി നടൻ അരവിന്ദ് ആകാശ്
കൊച്ചി: 'നന്ദനം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനായി ഇടംനേടിയ തെന്നിന്ത്യൻ താരം അരവിന്ദ് ആകാശ് വിവാഹിതനായി. ദീർഘകാല പങ്കാളിയായ സാധ്വി ആർ.എസിനെയാണ് താരം ജീവിതസഖിയാക്കിയത്. മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം.
അൻപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന അരവിന്ദ് ആകാശിന്റെയും സാധ്വിയുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ മേഖലയിലെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് ക്വാലാലംപൂരിൽ നടന്ന ഈ ലളിതമായ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
അരവിന്ദ് ആകാശിന്റെ ഹിറ്റ് തമിഴ് ചിത്രമായ 'ചെന്നൈ 28'-ലെ സഹതാരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മലേഷ്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ദീർഘകാലമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഈ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും, വിവാഹത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. നിരവധി ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് താരത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സിനിമയിൽ സജീവമായ അരവിന്ദ് ആകാശ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസറായും നൃത്തസംവിധായകനായുമാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2002-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രഞ്ജിത്ത് ചിത്രം 'നന്ദന'ത്തിലൂടെയാണ് താരം അഭിനയരംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് 'ചെന്നൈ 600028', 'ഗോവ', 'മങ്കാത്ത' തുടങ്ങി നിരവധി തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.