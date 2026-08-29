മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ വഴിത്തിരിവാകാൻ 'മായൻ'; ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു

By  Metro Desk Aug 29, 2026, 20:54 IST
മായൻ

മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'മായൻ - ചാപ്റ്റർ 1' ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും അവതരണരീതിയും കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവാകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

​'കളങ്കാവൽ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു ഡാർക്ക് മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കേരളത്തിലുമായി ചിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ റാഫിയും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ നൈല ഉഷ, വിജയ് ബാബു, നിരഞ്ജന അനൂപ് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

​അദൃശ്യ ശക്തികളും ദുരൂഹതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്നാണ് സൂചന. ഫൈസൽ അലി ക്യാമറയും മുജീബ് മജീദ് സംഗീതവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീൺ പ്രഭാകറാണ്. വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'മായൻ' മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയൊരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം.

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