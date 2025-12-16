മോഹൻലാലിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'വൃഷഭ' ട്രെയ്ലർ പുറത്ത്; ഇന്ത്യൻ സിനിമ കാത്തിരുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയം
മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'വൃഷഭ'; ആകാംഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ട്രെയ്ലർ എത്തി
മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി എൻ.കെ. കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രം **'വൃഷഭ'**യുടെ ഔദ്യോഗിക ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെ നേടി ട്രെയ്ലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഒരു ആക്ഷൻ-ഫാന്റസി ഡ്രാമയായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കർമ്മബന്ധിതമായ പ്രതികാരകഥയാണ് പറയുന്നത്. ട്രെയ്ലർ നൽകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കഥയാണ് 'വൃഷഭ' അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മാസ്മരികമായ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും, സമ്പന്നമായ വി.എഫ്.എക്സും, മികച്ച താരനിരയുടെ പ്രകടനവും ട്രെയ്ലറിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.
മോഹൻലാൽ ഇരട്ടവേഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചോ എത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ താരത്തിനൊപ്പം തെലുങ്ക് യുവതാരം റോഷൻ മേക, കന്നഡ താരം ഷാൻവായി ശ്രീവാസ്തവ, കൂടാതെ പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം സഞ്ജയ് കപൂർ, സിമ്രാൻ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
'ബാഹുബലി'യുടെയും 'കെ.ജി.എഫ്.'ന്റെയും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ഒരു ഇന്ത്യൻ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം.