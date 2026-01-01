ഈ ആഴ്ച്ച ഒടിടിയിൽ റിലീസാകുന്ന സിനിമകൾ
Jan 1, 2026, 19:52 IST
2026 ജനുവരി ആദ്യവാരം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന മലയാളം സിനിമകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ഈ ആഴ്ച്ചയിലെ പ്രധാന മലയാളം റിലീസുകൾ
- ഇക്കോ (Eko): ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ ഡിസംബർ 31 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ (Netflix) സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു. നരേൻ, വിനീത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ.
- ഇത്തിരി നേരം (Ithiri Neram): റോഷൻ മാത്യു, സറിൻ ഷിഹാബ് എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന ഈ പ്രണയചിത്രം ഡിസംബർ 31 മുതൽ സൺ നെക്സ്റ്റിൽ (Sun NXT) ലഭ്യമാണ്.
- ഇന്നസെന്റ് (Innocent): അൽത്താഫ് സലിം, അനഘ മര്യാർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ഈ കോമഡി ചിത്രം സൈന പ്ലേയിൽ (Saina Play) സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഉള്ളൊഴുക്ക് (Ullozhukku): പാർവതി തിരുവോത്തും ഉർവശിയും മത്സരിച്ചഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കാണാവുന്നതാണ്.
ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവ (ജനുവരി)
- കളങ്കാവൽ (Kalamkaval): മമ്മൂട്ടി - വിനായകൻ കൂട്ടുകെട്ടിലിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ഈ ജനുവരിയിൽ സോണി ലിവിലൂടെ (Sony LIV) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
- വിലായത്ത് ബുദ്ധ (Vilayath Buddha): പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ഈ ചിത്രം ജനുവരി ആദ്യവാരം തന്നെ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ (JioHotstar) റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
മറ്റ് ഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ
- ഹഖ് (Haq) - (Hindi): യാമി ഗൗതം, ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ ജനുവരി 2-ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എത്തും.
- സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് (Stranger Things Season 5 Final Episode): ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ പരമ്പരയുടെ ഫൈനൽ എപ്പിസോഡ് ജനുവരി 1 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ലഭ്യമാണ്.