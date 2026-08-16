ഹാസ്യം നിറച്ച് നിവിൻ പോളിയും മമിതയും; 'ബത്‍ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

By  Metro Desk Aug 16, 2026, 14:19 IST
Bath

നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ബത്‍ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി'ന്റെ ട്രെയിലർ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. 'പ്രേമലു'വിന് ശേഷം ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം തമാശയും പ്രണയവും നിറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്റർടെയ്നറാണെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്.

​തന്റെ പഴയകാല കാസറ്റ് കളക്ഷനെക്കുറിച്ചും 'MP3King' എന്ന യൂസർനെയിമിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. അയൽപക്കത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആഷ്ലി (മമിത ബൈജു) എന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായി ജസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുപ്പവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.

പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ: നിവിൻ പോളി, മമിത ബൈജു, സംഗീത് പ്രതാപ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, ശ്രീന്ദ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, ശ്യാം മോഹൻ

സംവിധാനം: ഗിരീഷ് എ.ഡി.

തിരക്കഥ: ഗിരീഷ് എ.ഡി., കിരൺ ജോസി

നിർമ്മാണം: ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് (ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ)

സംഗീതം: വിഷ്ണു വിജയ്

റിലീസ് തീയതി: 2026 ഓഗസ്റ്റ് 21 (ഓണം റിലീസ്)

​റൊമാന്റിക് കോമഡി ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രം ഓണം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. 

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