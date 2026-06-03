ഇനി നസ്ലിന്റെ കാലം; മോളിവുഡ് ടൈംസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നസ്ലിൻ കെ. ഗഫൂർ ചിത്രം 'മോളിവുഡ് ടൈംസി'ന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. 'മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂൺ 5 വെള്ളിയാഴ്ച തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. ബുക്ക് മൈ ഷോ (BookMyShow), ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് (District), ടിക്കറ്റ് ന്യൂ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാകുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നവുമായി നടക്കുന്ന 'വിനീത് മാധവൻ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നസ്ലിൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. താൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കിലും സ്റ്റൈലിലുമാണ് താരം ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നസ്ലിനൊപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രാമു സുനിൽ ആണ്. ജാക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നസ്ലിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാകും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് ട്രെയിലറും പാട്ടുകളും തരുന്ന സൂചന. അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷം തിയറ്ററുകളിൽ ചിരിപൂരം തീർക്കാൻ പോകുന്ന 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്' കാണാൻ സിനിമാപ്രേമികൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്.