ഇനി യോഗി ബാബു ജാലകം; പുതിയ ചിത്രത്തിൽ താരം എത്തുന്നത് 10 വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളിൽ!
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേമികളുടെ പ്രിയ ഹാസ്യനടൻ യോഗി ബാബു നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്. കരിയറിൽ ആദ്യമായി താരം പത്ത് വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകളിൽ (അവതാരങ്ങളിൽ) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു.
ആർ. കിഷോർ കുമാർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. ഒരു രഹസ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ (Spy) വേഷത്തിൽ, മിലാനിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യോഗി ബാബുവാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. 'ഓപ്പറേഷൻ ഖാമോഷ്' (Operation Khamosh) എന്ന രഹസ്യ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും പോസ്റ്റർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
9 ലൈറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് കോമഡി എന്റർടെയ്നറിൽ റെഡിൻ കിംഗ്സ്ലി, വി.ടി.വി ഗണേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും. ജയിലർ 2, അറ്റ്ലി-അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം തുടങ്ങി വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന യോഗി ബാബുവിന്റെ ഈ വൺ-മാൻ ഷോയ്ക്കായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.