വിമർശനങ്ങൾ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കി രാം ചരൺ; 'പെദ്ധി' 400 കോടി ക്ലബ്ബിൽ: ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്
റിലീസിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കി മെഗാ പവർ സ്റ്റാർ രാം ചരണ് ചിത്രം 'പെദ്ധി' (Peddi). തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 400 കോടി രൂപയിലധികം ആഗോള കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം ഇനി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രമുഖ ഒടിടി ഭീമന്മാരായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (Netflix) ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 16 ചിത്രം ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ റൂറൽ സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ ഗുസ്തിക്കാരന്റെയും അത്ലറ്റിന്റെയും വേഷത്തിലാണ് രാം ചരൺ എത്തിയത്. റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ വാരങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങളെയും തിരക്കഥയെയും ചൊല്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിരൂപകർക്കിടയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് മുന്നേറ്റത്തെ ബാധിച്ചില്ല. കുടുംബപ്രേക്ഷകരും രാം ചരൺ ആരാധകരും ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തതോടെ 'പെദ്ധി' ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടോളിവുഡ് വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു.
ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ നായികയായി എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ കന്നഡ സൂപ്പർ താരം ശിവരാജ് കുമാർ, ജഗപതി ബാബു എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓസ്കാർ ജേതാവ് എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ സംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു. തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച 'പെദ്ധി' ഒടിടിയിലും റെക്കോർഡ് കാഴ്ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ വിലയിരുത്തലുകൾ. തെലുങ്ക് കൂടാതെ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഒടിടിയിൽ ലഭ്യമാകും.