റെബൽ സ്റ്റാർ പ്രഭാസിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'ഫൗജി'; 2026 ഡിസംബർ 3-ന് ലോകമെമ്പാടും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും

By  Metro Desk Aug 15, 2026, 19:33 IST
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സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റെബൽ സ്റ്റാർ പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ഫൗജി'യുടെ (Fauzi) റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹനു രാഘവപുടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 2026 ഡിസംബർ 3-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ റിലീസായി എത്തും. എക്സ് (ട്വിറ്റർ), ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.

"സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ആഘോഷമായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ്, അതൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു! നമ്മുടെ നാളെയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഓരോ സൈനികന്റെയും (ഫൗജി) ആത്മാവിന് മുന്നിൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുന്നു," എന്ന ദേശഭക്തി നിറഞ്ഞ കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

പ്രഭാസിനൊപ്പം വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഇമാൻവി ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, ജയപ്രദ, അനുപം ഖേർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനികളായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും ടി-സീരീസും (ഭൂഷൺ കുമാർ, കൃഷൻ കുമാർ) സംയുക്തമായാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ശിവ് ചനാന, നീരജ് കല്യാൺ എന്നിവരും നിർമ്മാണ പങ്കാളികളാണ്.

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