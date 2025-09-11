'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ'യുടെ കഥയെച്ചൊല്ലി അഭ്യൂഹങ്ങൾ; നിർമ്മാതാക്കളായ റൂസ്സോ സഹോദരങ്ങളുടെ നിഗൂഢ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു
മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാന ചിത്രം 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ'യെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നു. സിനിമയുടെ സംവിധായകരായ ജോ, ആന്റണി റൂസ്സോ എന്നിവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു നിഗൂഢ പോസ്റ്റാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
‘#DoomsdayIsComing’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടി റൂസ്സോ സഹോദരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച അവ്യക്തമായ ചിത്രം ആരാധകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ: ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പെഡ്രോ പാസ്കൽ അവതരിപ്പിച്ച റീഡ് റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ ചോക്ക്ബോർഡിലെ കുറിപ്പുകളുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രധാന നിഗമനം. ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ, എക്സ്-മെൻ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർഹീറോ ടീമുകൾ ഈ സിനിമയിൽ ഒത്തുചേരുമെന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്.
റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഡൂം എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. 2026 ഡിസംബർ 18-നാണ് 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ' റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. റൂസ്സോ സഹോദരങ്ങൾ നേരത്തെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഇൻഫിനിറ്റി വാർ', 'അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു.