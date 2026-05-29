മാസ്സ് ലുക്കിൽ സഹദേവൻ വീണ്ടുമെത്തി; 'ദൃശ്യം 3' ക്യാരക്റ്റർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ
കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ 'ദൃശ്യം' മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി അണിയറപ്രവർത്തകർ. പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരുന്ന, ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ വില്ലൻ പോലീസ് ഓഫീസർ സഹദേവന്റെ (കലാഭവൻ ഷാജോൺ) ക്യാരക്റ്റർ പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണുകളിൽ കട്ടപ്പകയും ജോർജുകുട്ടിയോടുള്ള പ്രതികാരവും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഹദേവന്റെ മാസ്സ് ലുക്കിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. ജീത്തു ജോസഫ് - മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ തിയറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും സഹദേവന്റെ എൻട്രി കഥയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം:
"ഇത് ഒന്നൊന്നര എൻട്രിയാണ്! ജോർജുകുട്ടിയും സഹദേവനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി മാറും."
ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിച്ച് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഈ പുതിയ പോസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ആകാംക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മീന, അൻസിബ, എസ്തർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.