രജനിക്കൊപ്പം കൈകോർത്ത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ; 'ജയിലർ 2'വിൽ തകർപ്പൻ പോരാട്ടം
Feb 20, 2026, 19:47 IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് മഹാമേരുക്കൾ ഒരേ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്നു. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജയിലർ 2'വിൽ രജനികാന്തിനൊപ്പം ഷാരൂഖ് ഖാനും വേഷമിടുമെന്ന വാർത്ത ആരാധകർക്കിടയിൽ വൻ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ഗ്രൂപ്പായ 'കൽപ്പ' (Kalpa) ക്ലാനിനെ നേരിടാൻ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനെ സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തായാകും ഷാരൂഖ് എത്തുക.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- നിർണ്ണായകമായ കാമിയോ: വെറുമൊരു അതിഥി വേഷം എന്നതിലുപരി, കഥാഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രമായാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ എത്തുന്നത്. മിഥുൻ ചക്രവർത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിനെതിരെ രജനിയും ഷാരൂഖും ഒന്നിച്ചു പോരാടുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ടാകും.
- താരനിരയുടെ സംഗമം: ആദ്യ ഭാഗത്തിലെന്നപോലെ മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ്കുമാർ എന്നിവർ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും. ഇവർക്കൊപ്പം ഷാരൂഖ് ഖാൻ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ചിത്രം ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ വിരുന്നായി മാറും.
- റിലീസ് തീയതി: 2026 ജൂൺ 12-ന് ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- ചിത്രീകരണം: മുംബൈയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഷാരൂഖ് ഖാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.
കൽപ്പ ക്ലാൻ (Kalpa Clan):
ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ക്രിമിനൽ സംഘമായാണ് 'കൽപ്പ' ക്ലാനിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തലവനായി ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എത്തും. എസ്.ജെ. സൂര്യയും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വില്ലൻ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
"തന്റെ സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ ഷാരൂഖിന്റെ കഥാപാത്രം എത്തുന്ന സീനുകൾ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ്സ് മൊമെന്റുകളായിരിക്കും." - അണിയറപ്രവർത്തകർ.