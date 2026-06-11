ഷാരൂഖ് ഖാന് പകരം ഹൃതിക് റോഷൻ; 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രജനികാന്തിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ: 'ജയിലർ 2' വമ്പൻ സർപ്രൈസുകളോടെ
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജയിലർ 2' വിലേക്ക് ബോളിവുഡ് താരം ഹൃതിക് റോഷനും എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചിത്രത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു അതിഥി വേഷത്തിലാകും (Cameo) താരം എത്തുക.
നേരത്തെ ഈ വേഷത്തിനായി ബോളിവുഡ് കിംഗ് ഷാരൂഖ് ഖാനെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'കിംഗ്'-ന്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഹൃതിക് റോഷനെ ഈ വേഷത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെറുമൊരു മുഖം കാണിക്കൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇതെന്നും, രജനികാന്തിന്റെ കഥാപാത്രമായ 'ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനെ' സഹായിക്കാൻ കഥയിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവിലാകും ഹൃതിക് റോഷന്റെ കഥാപാത്രം കടന്നുവരികയെന്നുമാണ് സൂചന.
ഏകദേശം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രജനികാന്തും ഹൃതിക് റോഷനും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചഭിനയിക്കുന്നത് എന്നത് ആരാധകർക്കിടയിലെ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. 1986-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭഗവാൻ ദാദ' (Bhagwaan Dada) എന്ന സിനിമയിൽ ബാലതാരമായാണ് ഹൃതിക് ഇതിനുമുമ്പ് രജനികാന്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്. ജൂൺ അവസാന വാരത്തോടെ ഹൃതിക് റോഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ചെന്നൈയിൽ എത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ് കുമാർ, വിജയ് സേതുപതി തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ വലിയൊരു താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ജയിലർ ഒന്നാം ഭാഗം. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും വമ്പൻ സർപ്രൈസുകളാണ് പ്രേക്ഷകർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തയോട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, പാൻ-ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ വലിയൊരു വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജയിലർ 2 വരുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.