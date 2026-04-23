ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും ഒടിടിയിലേക്ക്
Apr 23, 2026, 16:55 IST
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്ത "ആട് 3 പാർട്ട് 1 ; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിപ്പു തുടരുകയാണ്. മാർച്ച് 19 നാണ് ആഗോള റിലീസായി ചിത്രം പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സീ 5 ൽ മേയ് 1 മുതൽ ആട് 3 സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.