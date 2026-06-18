ഹൾക്കുമായി കൊമ്പുകോർക്കാൻ സ്‌പൈഡർമാൻ; ആവേശം നിറച്ച് 'സ്‌പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്ത്

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 12:24 IST
Spider Man

മാർവെൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'സ്‌പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' (Spider-Man: Brand New Day) ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ടോം ഹോളണ്ട് വീണ്ടും പീറ്റർ പാർക്കറായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഇതിനകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.

​'സ്‌പൈഡർമാൻ: നോ വേ ഹോം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ലോകം മുഴുവൻ പീറ്റർ പാർക്കറെ മറന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ നടക്കുന്നത്. തന്റെ ശക്തികളിൽ വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

ഹൾക്കും പനിഷറും ഒപ്പം സ്കോർപിയോണും

​ഇത്തവണ പീറ്റർ പാർക്കറിന് മുന്നിലുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. മാർക്ക് റഫല്ലോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹൾക്കുമായുള്ള (Hulk) സ്‌പൈഡർമാന്റെ പോരാട്ടമാണ് ട്രെയിലറിലെ പ്രധാന സർപ്രൈസ്. തന്റെ ഡിഎൻഎയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പീറ്റർ ബ്രൂസ് ബാനറിന്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്നതാണ് ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജോൺ ബെർന്തൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ദി പനിഷർ' (The Punisher), മൈക്കൽ മാൻഡോയുടെ 'സ്കോർപിയോൺ' (Scorpion) എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

​സിനിമയിലെ നായികയായ എം.ജെ (സെൻഡായ), നെഡ് (ജേക്കബ് ബറ്റാലൺ) എന്നിവരെയും ട്രെയിലറിൽ കാണാം. 'സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ്' ഫെയിം സാഡി സിങ്കും (Sadie Sink) ചിത്രത്തിൽ ഒരു നിഗൂഢ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്.

​ഡെസ്റ്റിൻ ഡാനിയൽ ക്രെറ്റൻ (Destin Daniel Cretton) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം സോണി പിക്ചേഴ്സും മാർവെൽ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 31-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാർവെൽ ആരാധകർ.

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