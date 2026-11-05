സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ജയ്ലർ 2 ഒടിടിയിലേക്ക്
രജനീകാന്ത് ചിത്രം ജയ്ലർ 2 നവംബർ 12 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ ഇസ് ബാക്ക്, റീലോഡഡ് എന്ന കുറിപ്പോടെ പ്രൈം വിഡിയോ ആണ് ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴിനു പുറമേ, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തിയെറ്ററുകളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായിരുന്നു.
ഒക്റ്റോബർ 12നാണ് ചിത്രം തിയെറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. തിയെറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനായാണ് രജനി ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.
മോഹൻലാൽ, ഹൃത്വിക് റോഷൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, വിദ്യ ബാലൻ, ശിവരാജ്കുമാർ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, യോഗി ബാബു എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്. അനിരുദ്ധാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ ആണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.