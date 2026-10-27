ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഹർജി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

By  Metro Desk Oct 27, 2026, 14:51 IST
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു.

​ഇതിനായി 10 ദിവസത്തെ സമയമാണ് കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയം ദീപാവലി അവധിക്കു ശേഷം സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

​നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഹർജിക്കാർക്കും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അധിക സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയവും സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചു.

​സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രമുഖ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, ഫോം 6 ഭേദഗതി വിഷയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ ഏകപക്ഷീയത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഹർജിക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

​എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായാണ് എടുത്തതെന്നും ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി കമ്മീഷൻ കോടതിയിൽ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like