ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഹർജി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു.
ഇതിനായി 10 ദിവസത്തെ സമയമാണ് കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയം ദീപാവലി അവധിക്കു ശേഷം സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഹർജിക്കാർക്കും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അധിക സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയവും സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രമുഖ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, ഫോം 6 ഭേദഗതി വിഷയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ ഏകപക്ഷീയത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഹർജിക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായാണ് എടുത്തതെന്നും ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി കമ്മീഷൻ കോടതിയിൽ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.